В Башкирии рассказали, как объем урожая повлияет на стоимость сахара и зерна

Дефицита сахара не ожидается. Закрытие Мелеузовского сахарного завода не должно сказаться на объемах переработки. Такова позиция Минсельхоза. Опустевшую нишу займут чишминские и раевские производители. Приемка сырья уже началась. А вот хлеборобы приближаются к финальной стадии уборочной и уже намолотили более трех миллионов тонн зерна. Правда, цена на продукцию пока не самая выгодная.

Пока не в передовиках, но плечом к плечу с опытными механизаторами. Сначала прошла стажировку, потом сразу за руль.

Это была моя личная инициатива, так как я учусь на механическом факультете, и проходить практику на поле – это прямо мое. Я хотела попробовать работать на комбайне, узнать, как он именно работает, все прямо пошагово, и моя мечта сбылась. Алия Фатхиева, студентка Башкирского государственного аграрного университета

Не просто помощником, а полноценным механизатором. Для Алии это не только практика, но и труд, за который девушка получает деньги. За рабочий день студентка Башкирского аграрного университета намолачивает около 12 бункеров зерна.

С первых дней она уже начала помогать ребятам ремонтировать комбайны. Вот сейчас она сама за рулем и неплохо справляется. Азат Хаматшин, механизатор

Уборочная страда в самом разгаре. В поле аграрии находятся по 12 часов. Пока светит солнце, барабан комбайна не останавливается. Лишь небольшие перерывы на обед и ужин.

‌С раннего утра и до позднего вечера – сельчане стараются использовать каждый погожий час. Ведь на полях ещё остаются сотни тысяч центнеров зерна, которое нужно убрать до проливных дождей. И в этом готова помочь героиня нашего сюжета Алия, которая наравне с маститыми механизаторами в эти дни сидит за штурвалом комбайна.

Уборка зерновых в Башкортостане приближается к финишной черте. Урожайность в этом году неплохая. Хлеборобы уже собрали более 3 миллионов тонн зерна. Сейчас их интересует другой вопрос – будет ли спрос на выращенную продукцию?

Потребность в зерне как в товаре достаточно высокая. Сегодня с нами работают крупные трейдеры. В целом зерно хорошего качества для экспорта. То есть по протеину мы сегодня проходим, поэтому есть потребность. Ильшат Фазрахманов, заместитель премьер-министра правительства, министр сельского хозяйства РБ

Сначала необходимо пополнить внутренний баланс страны, все остатки – на экспорт. Старт закупочных цен на зерновые культуры в 2020 году оказался благоприятным для башкирских аграриев – выше уровня прошло года в среднем на 20 процентов. Но в Министерстве сельского хозяйства рекомендуют аграриям не торопиться с реализацией собственной продукции и придержать зерно. Оно еще должно вырасти в цене.

Если хлеборобы подходят к финишу, у производителей сладкого продукта все только начинается. Второго сентября Чишминский сахарный завод начал приемку свеклы. Пока средняя сахаристость сырья чуть больше 15 процентов. Ближе к поздней осени этот показатель должен приблизиться к 20. В планах сначала насытить внутренний рынок сахаром, а потом выйти на экспорт.

Если уж говорить откровенно, стоимость нашей продукции в странах ближнего зарубежья немножко выше, чем предлагает внутренний рынок. Юрий Баримбойм, генеральный директор Чишминского сахарного завода

А вот жом гранулированный будет уходить исключительно за рубеж. Основным покупателем выступает Китай.

В прошлом году на заводе установили прессы глубокого отжима, это позволило увеличить производительность грануляции сухого жома. В этом году ставим сушильный барабан емкостью на 250 тонн. Олег Моор, заместитель генерального директора Чишминского сахарного завода по сырью