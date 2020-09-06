В Башкирии рассказали, как объем урожая повлияет на стоимость сахара и зерна

Дефицита сахара не ожидается. Закрытие Мелеузовского сахарного завода не должно сказаться на объемах переработки. Такова позиция Минсельхоза. Опустевшую нишу займут чишминские и раевские производители. Приемка сырья уже началась. А вот хлеборобы приближаются к финальной стадии уборочной и уже намолотили более трех миллионов тонн зерна. Правда, цена на продукцию пока не самая выгодная.
Пока не в передовиках, но плечом к плечу с опытными механизаторами. Сначала прошла стажировку, потом сразу за руль.
Не просто помощником, а полноценным механизатором. Для Алии это не только практика, но и труд, за который девушка получает деньги. За рабочий день студентка Башкирского аграрного университета намолачивает около 12 бункеров зерна.
Уборочная страда в самом разгаре. В поле аграрии находятся по 12 часов. Пока светит солнце, барабан комбайна не останавливается. Лишь небольшие перерывы на обед и ужин.
С раннего утра и до позднего вечера – сельчане стараются использовать каждый погожий час. Ведь на полях ещё остаются сотни тысяч центнеров зерна, которое нужно убрать до проливных дождей. И в этом готова помочь героиня нашего сюжета Алия, которая наравне с маститыми механизаторами в эти дни сидит за штурвалом комбайна.
Уборка зерновых в Башкортостане приближается к финишной черте. Урожайность в этом году неплохая. Хлеборобы уже собрали более 3 миллионов тонн зерна. Сейчас их интересует другой вопрос – будет ли спрос на выращенную продукцию?
Сначала необходимо пополнить внутренний баланс страны, все остатки – на экспорт. Старт закупочных цен на зерновые культуры в 2020 году оказался благоприятным для башкирских аграриев – выше уровня прошло года в среднем на 20 процентов. Но в Министерстве сельского хозяйства рекомендуют аграриям не торопиться с реализацией собственной продукции и придержать зерно. Оно еще должно вырасти в цене.
Если хлеборобы подходят к финишу, у производителей сладкого продукта все только начинается. Второго сентября Чишминский сахарный завод начал приемку свеклы. Пока средняя сахаристость сырья чуть больше 15 процентов. Ближе к поздней осени этот показатель должен приблизиться к 20. В планах сначала насытить внутренний рынок сахаром, а потом выйти на экспорт.
А вот жом гранулированный будет уходить исключительно за рубеж. Основным покупателем выступает Китай.
После закрытия Мелеузовского в Башкортостане осталось всего два функционирующих сахарных завода – в Чишмах и Раевке. Теперь вся нагрузка, а это примерно один миллион двести тысяч тонн свеклы, распределится по двум заводам. Задача – чтобы на земле не остался ни один сладкий корнеплод. А цены на сахар не ударили по карману рядового потребителя.