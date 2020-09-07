В школах Башкирии начали выявлять зараженных коронавирусом

Сегодня, 7 сентября, в Правительстве Башкирии прошло оперативное совещание, на котором обсудили самые актуальные вопросы. Главной повесткой стал вопрос о коронавирусной инфекции. В некоторых школах выявили зараженных COVID-19.
Максим Забелин, министр здравоохранения РБ, отметил, что в 3 школах Башкирии выявили зараженных коронавирусом. Заболевшими оказались ученики старших классов. В учебных заведениях работают медицинские инспекторы, которые проверяют температуру каждого ученика.
В школах были предприняты все необходимые санитарно-эпидемиологические меры, чтобы не допустить распространение вируса. Радий Хабиров отметил, что ожидал, что ситуация будет намного хуже. Однако пока система показывает свою работоспособность.
В трёх районах было введено дистанционное обучение из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. 332 ученика в Ишимбайском, Мелеузовском и Иглинском районах учатся из дома.