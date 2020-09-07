В школах Башкирии начали выявлять зараженных коронавирусом

Сегодня, 7 сентября, в Правительстве Башкирии прошло оперативное совещание, на котором обсудили самые актуальные вопросы. Главной повесткой стал вопрос о коронавирусной инфекции. В некоторых школах выявили зараженных COVID-19.

Максим Забелин, министр здравоохранения РБ, отметил, что в 3 школах Башкирии выявили зараженных коронавирусом. Заболевшими оказались ученики старших классов. В учебных заведениях работают медицинские инспекторы, которые проверяют температуру каждого ученика.

Имеются единичные случаи выявления коронавирусной инфекции в школьных учреждениях. Распространение инфекции не допущено. Максим Забелин

В школах были предприняты все необходимые санитарно-эпидемиологические меры, чтобы не допустить распространение вируса. Радий Хабиров отметил, что ожидал, что ситуация будет намного хуже. Однако пока система показывает свою работоспособность.

Честно скажу, по школам ожидал намного худшего. Но, видимо, мы всё правильно делаем. Радий Хабиров