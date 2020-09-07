В Башкирии за сутки выявили 30 зараженных коронавирусом

Министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин рассказал об эпидемиологической ситуации в республике. Так, за сутки было выявлено ещё 30 заболевших коронавирусной инфекцией.

Общее количество зараженных за время пандемии достигло 8011 человек. 67 пациентов нуждаются в стационарном лечении, 5 из них находятся в тяжелом состоянии. На лечении дома с легкой формой заболевания находятся 789 человек.