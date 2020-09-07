«Показать на собственном примере»: Радий Хабиров призвал депутатов вакцинироваться от гриппа

Сегодня, 7 сентября, на оперативном собрании в Правительстве Башкирии обсудили самые актуальные и важные вопросы, что встали перед республикой. Так, Радий Хабиров отметил начало вакцинации от гриппа. Однако население республики встречает такие мероприятия с недоверием.

Вакцинация началась с уязвимого слоя населения — детей. Не все родители готовы прививать от гриппа себя и ребят. Глава Башкирии отметил, что такое мероприятие может затормозить распространение сезонных болезней. В Башкирии было получено более 500 тысяч доз вакцинации. 

Радий Хабиров призвал коллег на собственном примере показать важность вакцинации. 

Надо усиливать наше разъяснение о важности вакцинации от гриппа. В том числе, нам личным примером нужно всё это делать. У нас многие коллеги тоже заболели. 

Радий Хабиров 