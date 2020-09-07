В Иглинском районе преобразуются 4 дворовые площадки

Одновременно преобразуются четыре площадки в Иглино и Улу-Теляке. На улице Калинина в Иглино заканчивают укладывать асфальт, в конце недели начнут устанавливать детскую и бельевую площадки.

Также здесь появится обустроенная контейнерная площадка, скамейки и урны. В следующем году жители смогут разбить красивые клумбы под окнами своих квартир – плодородная земля уже привезена. Все работы выполняет «Торговый дом Ресурс». Напомним, по всей республике по программе «Башкирские дворики» благоустраиваются 390 территорий, выделено 2 млрд рублей.

Также в Иглино и Улу-Теляке продолжается ремонт подъездов. В этом году в программу вошли три многоквартирных дома. Мастера обновят 8 подъездов. Окна будут заменены на пластиковые, входные группы улучшены. Также по плану будет покраска стен, установка энергосберегающих светильников, новых почтовых ящиков и кабелей.