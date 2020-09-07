Житель Уфы открыл выставку «Сделано в СССР»

Советский Союз в центре Уфы. Винир Халиуллин 10 лет собирал экспонаты своей выставки «Сделано в СССР».

Часть из них он купил на блошиных рынках, часть принесли знакомые и друзья. Радиоприемники почти с вековой историей, 3000 виниловых пластинок, посуда из сервантов, значки из разных городов страны. Есть и выставка картин, особое место в экспозиции занимают портреты советских вождей.

Коллекция собралась большая, и теперь ее создатель мечтает о новой площадке. Пока же его музей разместился на Свердловском рынке. Вход бесплатный, экспонаты можно купить.