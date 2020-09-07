В Уфе открылась выставка из экспонатов 45 музеев страны

Всего почти 200 картин, в том числе 14 – художников из Башкортостана. Это произведения, написанные во время и после войны.

Экспозиция размещена в историческом парке «Россия – моя история». 8 залов, каждый – со своей тематикой. Выставка мультимедийная. Картины дополнены описанием.