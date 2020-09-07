В Уфе открылась выставка из экспонатов 45 музеев страны

Всего почти 200 картин, в том числе 14 – художников из Башкортостана. Это произведения, написанные во время и после войны.
Экспозиция размещена в историческом парке «Россия – моя история». 8 залов, каждый – со своей тематикой. Выставка мультимедийная. Картины дополнены описанием.
Например, есть версия, что работа под названием «Фашист пролетел» повлияла на ход истории войны. Изображение было выставлено на Тегеранской конференции 1943 года во время переговоров Сталина, Рузвельта и Черчилля. Якобы картина могла повлиять на решение руководителей США и Великобритании открыть второй фронт.