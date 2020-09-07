В Башкирии будут штрафовать за неправильные похороны
Депутаты Госсобрания Башкирии решили рассмотреть и внести изменения в закон об административных правонарушениях. Так, планируется ввести систему штрафов за неподобающее поведение на кладбищах.
Константин Толкачев, председатель Курултая РБ, отметил, что погребение человека – большая сложность морального и физического плана.
Необходимость внесения изменений, предусмотренных данным законопроектом, обусловлена многочисленными нарушениями законодательства о погребении и похоронном деле. В результате ущемляются права граждан на безвозмездное получение минимального перечня гарантированных государством ритуальных услуг. Нам неоднократно поступали соответствующие жалобы избирателей. Сфера специфическая. Потеря близкого человека – всегда большое горе. О деньгах в такой ситуации думают, наверное, в последнюю очередь. К сожалению, находятся те, кто спекулирует на чужой беде. Законопроект призван пресечь подобные нарушения. Кроме того, инициатива призвана усилить контроль за порядком посещения кладбищ и поведением граждан на их территории.
Константин Толкачев, председатель Курултая РБ
Постановление планируется рассмотреть уже в сентябре. В соответствии с текстом документа ясно, что за нарушения при погребении с частного лица будет взыматься штраф в размере 1000-2000 рублей, с должностных лиц – 3000-5000 рублей, с юридических лиц – 5000-10 000 рублей.
Также своя система штрафов предусмотрена при нарушениях во время установки памятников, оград; при нарушении правил поведения на кладбищах.