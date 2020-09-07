В Башкирии будут штрафовать за неправильные похороны

Необходимость внесения изменений, предусмотренных данным законопроектом, обусловлена многочисленными нарушениями законодательства о погребении и похоронном деле. В результате ущемляются права граждан на безвозмездное получение минимального перечня гарантированных государством ритуальных услуг. Нам неоднократно поступали соответствующие жалобы избирателей. Сфера специфическая. Потеря близкого человека – всегда большое горе. О деньгах в такой ситуации думают, наверное, в последнюю очередь. К сожалению, находятся те, кто спекулирует на чужой беде. Законопроект призван пресечь подобные нарушения. Кроме того, инициатива призвана усилить контроль за порядком посещения кладбищ и поведением граждан на их территории.

Константин Толкачев, председатель Курултая РБ