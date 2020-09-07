В Уфе арестовали мужчину, который распылил газ в квартире с детьми

В Уфе был арестован один из соучастников страшного преступления. В конце июля два брата распылили газ в квартире с маленькими детьми. Таким жутким способом они попытались выселить семью из-за просрочки по ипотеке.

Инцидент произошёл в одном из многоквартирных домов на улице Бакалинской. Семья с маленькими детьми просрочила выплату ипотеки. Тогда к ней нагрянули двое жестоких коллекторов.

Было возбуждено уголовное дело по статье «самоуправство, совершенное с применением насилия» (ч.2 ст.330 УК РФ). Корреспонденты ГТРК-Башкортостан сообщили, что сегодня был арестован один из участников преступления. Его отправили в следственный изолятор.