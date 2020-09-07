Житель Башкирии убил косулю, чтобы сделать из неё вешалку

38-летний житель села Аркаулово застрелил косулю, чтобы сделать из её головы вешалку. Факт браконьерства обнаружен в Салаватском районе Башкирии. Подробности произошедшего рассказала пресс-служба МВД по РБ.

Узнав об убийстве лесного животного, полицейские и сотрудники Минэкологии Башкирии провели проверку случившегося. В 6 км от села Аркаулово было обнаружено место отстрела косули. Когда полицейские нашли браконьера, он уже успел сделать из животного фарш, а из головы хотел сделать вешалку.

В ходе осмотра жилого помещения были изъяты такие улики, как карабин, ружье, останки косули и патроны. Было возбуждено уголовное дело, а подозреваемый дал признательные показания.