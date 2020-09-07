В Башкирии подорожал вывоз мусора

Об этом стало известно на оперативном совещании в правительстве республики. Было отмечено, что прежние расценки были экономически не обоснованы – одни из самых низких в стране. Отныне жители территории, подконтрольной предприятию МУП «Спецавтохозяйство», будут платить 75 рублей за многоквартирные дома и 76 за индивидуальные; ООО «Дюртюлимелиоводстрой» – 96 и 77 руб. соответственно; «Экосити» отныне взимает по 94 рубля с тех, кто живет в квартирах, и 96 рублей с частных домов. «Экология Т» – 95 и 96 руб. соответственно.