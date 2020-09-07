В Башкирии подорожал вывоз мусора

В Башкортостане повысилась плата за вывоз ТКО. В каждом районе тарифная сетка разная, наибольшее подорожание – сразу на 27 рублей – для многоквартирных домов.

Об этом стало известно на оперативном совещании в правительстве республики. Было отмечено,  что прежние расценки были экономически не обоснованы – одни из самых низких в стране. Отныне жители территории, подконтрольной предприятию МУП «Спецавтохозяйство», будут платить 75 рублей за многоквартирные дома и 76 за индивидуальные; ООО «Дюртюлимелиоводстрой» – 96 и 77 руб. соответственно; «Экосити» отныне взимает по 94 рубля с тех, кто живет в квартирах, и 96 рублей с частных домов. «Экология Т» – 95 и 96 руб. соответственно.

Радий Хабиров поручил доработать тарифную сетку за вывоз мусора. Не исключено, что в сельской местности сама схема оплаты может поменяться.

Меня волнует то, что по индивидуальным жилым домам произошёл существенный рост тарифов. За что же будут платить жители дальних деревень, откуда мусор вывозится чуть ли не раз в месяц? Справедливым решением здесь должна стать оплата за фактически вывезенные объёмы.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан