Мать из Уфы, осужденная за истязание детей: «Ситуация надуманная»

4 года условно за истязание детей. Элине Сомовой сегодня вынесли приговор. Как установил суд, женщина в период с 2009 по 2018 года жестоко избивала детей, ставила клизмы с уксусной кислотой, обливала контрастным душем и ограничивала в еде.

Свидетели и сторона обвинения связывали это с тем, что женщина состоит в организации «Радастея» и приобщала к её требованиям двоих родных и двоих приёмных детей. Журналисты и пользователи соцсетей окрестили женщину-ритмолога матерью-сектанткой, но суд при оглашении приговора эту деталь не учитывал.

Элина Сомова была признана виновной, ей дали 4 года условного срока с испытательным сроком на 3 года. Адвокаты подсудимой намерены обжаловать решение Кировского суда уже в Верховном.