В Башкирии запустили горячую линию по вопросам школьного питания

Министерство образования и науки республики запустило горячую линию по вопросам школьного питания. Это связано с тем, что некоторые родители недовольны организацией процесса.

Жалобы принимаются по телефону: +7 (347) 292-11-52. Обращаться можно с 9 утра до 6 вечера. В республике разработаны три варианта меню, которые прошли экспертизу в Центре гигиены и эпидемиологии.