В Башкирии начинается уборка масличных культур

В 32 районах республики уже приступили к жатве. Намолочено около 30 тыс. га льна, горчицы и сои. Лидером по урожайности является рапс. В некоторых хозяйствах комбайны на поля выходят исключительно на ночь глядя.

В хранилище дел невпроворот. Одни грузовики приезжают с поля, доверху наполненные зерном, другие отвозят урожай на очистку. За смену рабочие таким образом перегружают не одну тонну. В хозяйстве «Мир» Илишевского района на первом месте по урожайности идёт пшеница, наряду с ней на складе появляется и рапс. К его жатве здесь приступают постепенно. Поля с масличной культурой скошены, однако днём уборочных комбайнов здесь не увидишь – они выходят работать после 5 вечера.

Рапс – культура высокодоходная, но капризная: очень зависит от погоды. Уже стабильно несколько лет подряд ей выделяют в хозяйстве всего 2 поля. Аграрии боятся, что если посадить больше, то можно лишиться всего урожая.

По данным Центра сельхозконсультирования, в республике намолочено около 30 тыс. га масличных культур при средней урожайности почти 10 ц/га. Рапса в 1,5 раза больше – 16 ц/га. Лидерами по уборке стали аграрии Абзелиловского, Аургазинского и Стерлитамакского районов. А вот в передовиках по валовому сбору зерновых Илишевские аграрии. Здесь хлеборобы намолотили 163 тысячи тонн.