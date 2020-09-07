В Башкирии нашли мёртвой пропавшую девушку

Четыре дня назад 26-летняя жительница Башкирии внезапно пропала без вести. На её поиски срочно отправились волонтёры и добровольцы. Но розыскные мероприятия закончились трагедией.

Как сообщает издание «КП-Уфа», тело несчастной нашли в трёх километрах от дома, в котором она жила. В лесу рядом с погибшей были обнаружены две предсмертные записки. Несчастная самостоятельно решила уйти из жизни.