В Башкирии руководитель скрыл страшный инцидент на судне

На судостроительном предприятии в Башкирии произошёл несчастный случай. Два работника получили серьёзные ожоги на судне. Руководитель предприятия попытался скрыть случившееся.

Гострудинспекция объявила о начале расследования несчастного случая. 30 августа в агрегатном отделении теплохода произошло возгорание. В этот момент на судне находились 36-летний капитан-механик и 34-летний моторист-рулевой. Рабочие получили серьёзные ожоги и были срочно госпитализированы.

Ведомство узнало о случившемся от медицинского учреждения. Сам руководитель предприятия сообщил о трагедии только через три дня. Все обстоятельства предстоит установить.