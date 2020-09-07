Нуждается в медпомощи: в Уфе ищут 78-летнего пенсионера

В столице Башкирии ведутся поиски пропавшего без вести 78-летнего пенсионера. Вячеслава Васильева ищут с 26 августа. В день исчезновения он ушел из дома в неизвестном направлении.
Поисками мужчины занимаются волонтеры. Они сообщили, что Вячеслав нуждается в медпомощи, поэтому важно найти его как можно быстрее. Телефоны для связи с поисковиками: 8 (937) 365-23-46, 8 (800) 700-54-52, 112 или 02.
Приметы пенсионера: худощавый, рост около 165 см, волосы темные, кареглазый. Он был одет в джинсы черного цвета и темный пиджак.