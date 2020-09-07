Жительницу Башкирии обманули на крупную сумму

39-летняя жительница Белорецкого района стала жертвой мошенников. Обманным путем злоумышленники похитили у нее более 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном МВД.

Потерпевшей позвонила неизвестная и представилась сотрудницей банка. Она предложила женщине перевести все имеющиеся средства на безопасный счет, пояснив, что спустя какое-то время вся сумма вернется обратно. В результате деньги не вернулись, а номер звонившей стал недоступен.