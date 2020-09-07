Стали известны подробности суда над матерью из Уфы, истязавшей детей

Матери, которую обвиняли в истязании детей, вынесли приговор. Полтора года шли разбирательства по громкому делу Элины Сомовой. В течение 9 лет женщина избивала двоих родных и двоих приемных детей за непослушания и наказывала самыми разными способами. Масла в огонь подлили и увлечения Сомовой ритмологией – ее даже успели окрестить сектанткой.

На ее лице – улыбка. Сегодня все закончится, и мать четверых детей, которую обвиняют в их истязании, в курсе. Но по настроению Элины Сомовой можно подумать, будто она знает, что уйдет сегодня из зала суда свободным человеком.

На стороне обвинения – экс-супруг Сергей Сомов, который уже полтора года пытается добиться срока для бывшей жены. По версии следствия, женщина в течение 9 лет жестоко избивала детей, ставила им клизмы с уксусной кислотой, обливала контрастным душем и ограничивала в еде, запрещала есть мясо и даже выставляла зимой босыми на балкон.

Дети рассказывали, что она била их, они все синие были. Как можно дать сектантке, незамужней, с двумя детьми еще двоих детей? Я ей писал, у меня скриншоты есть: «Люби своих детей, только не бей». Сергей Сомов, бывший супруг Элины Сомовой

Но, судя по всему, Элина не последовала совету бывшего мужа. Суд признал Сомову виновной по всем статьям. Свидетели и сторона обвинения связывают такое отношение матери к детям с тем, что Сомова состоит в организации «Радастея» и приобщала к ней двоих родных и двоих приёмных детей, даже заставляла их читать ритмы. Журналисты и пользователи соцсетей успели окрестить женщину-ритмолога матерью-сектанткой, но суд при вынесении приговора эту деталь уже не учитывал.

Но даже с условным сроком Сомова не согласна. По версии женщины, Сергей просто мстит ей за личные обиды. Яблоком раздора мог стать бизнес, который сейчас уже перешел под управление ее бывшего супруга. А все показания детей отец якобы подкупал.

Я считаю, что ситуация надуманная, и я надеюсь на справедливое решение, которое, по факту, мною доказано. Элина Сомова, подсудимая

Сейчас двое родных детей живут с отцом, над приемными сыновьями оформила опекунство мать Элины Сомовой. За полтора года разбирательств суд провел не одну экспертизу с участием детей. Очевидно, их психика травмирована: издевательства, судебные тяжбы. От чего больше – вопрос открытый. Только гражданские слушания по лишению Элины Сомовой родительских прав длились почти полгода. Не исключено, что дети просто могли стать разменной монетой в войне за бизнес, по крайней мере, так считает адвокат подсудимой.

Дети полностью материально от него зависят. Но обвинительные показания дали только двое родных детей. Двое приемных сказали, что этого не было, и мать обвинили по просьбе отца. Виктория Шошина, адвокат Элины Сомовой