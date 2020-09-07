Стали известны подробности суда над матерью из Уфы, истязавшей детей

Матери, которую обвиняли в истязании детей, вынесли приговор. Полтора года шли разбирательства по громкому делу Элины Сомовой. В течение 9 лет женщина избивала двоих родных и двоих приемных детей за непослушания и наказывала самыми разными способами. Масла в огонь подлили и увлечения Сомовой ритмологией – ее даже успели окрестить сектанткой.
На ее лице – улыбка. Сегодня все закончится, и мать четверых детей, которую обвиняют в их истязании, в курсе. Но по настроению Элины Сомовой можно подумать, будто она знает, что уйдет сегодня из зала суда свободным человеком.
На стороне обвинения – экс-супруг Сергей Сомов, который уже полтора года пытается добиться срока для бывшей жены. По версии следствия, женщина в течение 9 лет жестоко избивала детей, ставила им клизмы с уксусной кислотой, обливала контрастным душем и ограничивала в еде, запрещала есть мясо и даже выставляла зимой босыми на балкон.
Но, судя по всему, Элина не последовала совету бывшего мужа. Суд признал Сомову виновной по всем статьям. Свидетели и сторона обвинения связывают такое отношение матери к детям с тем, что Сомова состоит в организации «Радастея» и приобщала к ней двоих родных и двоих приёмных детей, даже заставляла их читать ритмы. Журналисты и пользователи соцсетей успели окрестить женщину-ритмолога матерью-сектанткой, но суд при вынесении приговора эту деталь уже не учитывал.
Но даже с условным сроком Сомова не согласна. По версии женщины, Сергей просто мстит ей за личные обиды. Яблоком раздора мог стать бизнес, который сейчас уже перешел под управление ее бывшего супруга. А все показания детей отец якобы подкупал.
Сейчас двое родных детей живут с отцом, над приемными сыновьями оформила опекунство мать Элины Сомовой. За полтора года разбирательств суд провел не одну экспертизу с участием детей. Очевидно, их психика травмирована: издевательства, судебные тяжбы. От чего больше – вопрос открытый. Только гражданские слушания по лишению Элины Сомовой родительских прав длились почти полгода. Не исключено, что дети просто могли стать разменной монетой в войне за бизнес, по крайней мере, так считает адвокат подсудимой.
Приговор в законную силу пока не вступил, адвокаты подсудимой намерены обжаловать его в Верховном суде. Родительских прав Элину Сомову не лишали, а только ограничили ранее. Здание суда она покинула самостоятельно, так как мера пресечения в виде ареста была отменена.