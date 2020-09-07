Радий Хабиров об аварийном жилье: «Это само не рассосется»

Условно, взять самые тяжелые дома, на 2024 год заложить деньги, может, завести какие-то инвестпрограммы – этот дом сносить, расселять и так далее. Чтобы там участвовал и наш бюджет, и инвестиционные деньги, и муниципальные. Это никуда не уйдет, само не рассосется, вы понимаете? Дом никуда не исчезнет, стены не вырастут, люди никуда не уйдут. Две недели я вам даю.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан