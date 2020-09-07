Радий Хабиров об аварийном жилье: «Это само не рассосется»

В правительстве республики сегодня обсудили работу по решению вопросов с долгостроями. Госкомстрой уже подготовил заявку по «Миловскому парку» в федеральный Фонд защиты прав дольщиков на софинансирование.
Ее рассмотрят до конца сентября. С участием Фонда планируют также достроить жилой комплекс «Кедровый» в Стерлитамакском районе. Готов к вводу в эксплуатацию один дом в «Новобулгаково». Второй сдадут до конца месяца.
Коснулись и проблемы расселения граждан из аварийного жилья. Наиболее остро этот вопрос стоит по домам, признанным аварийными после 1 января 2017 года и не вошедшим в федеральную программу по финансированию. Это 195 тысяч кв. м жилья. Глава республики поставил задачу детально проработать вопрос.