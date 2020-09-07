Радий Хабиров об аварийном жилье: «Это само не рассосется»

В правительстве республики сегодня обсудили работу по решению вопросов с долгостроями. Госкомстрой уже подготовил заявку по «Миловскому парку» в федеральный Фонд защиты прав дольщиков на софинансирование.

Ее рассмотрят до конца сентября. С участием Фонда планируют также достроить жилой комплекс «Кедровый» в Стерлитамакском районе. Готов к вводу в эксплуатацию один дом в «Новобулгаково». Второй сдадут до конца месяца.

Коснулись и проблемы расселения граждан из аварийного жилья. Наиболее остро этот вопрос стоит по домам, признанным аварийными после 1 января 2017 года и не вошедшим в федеральную программу по финансированию. Это 195 тысяч кв. м жилья. Глава республики поставил задачу детально проработать вопрос.

Условно, взять самые тяжелые дома, на 2024 год заложить деньги, может, завести какие-то инвестпрограммы – этот дом сносить, расселять и так далее. Чтобы там участвовал и наш бюджет, и инвестиционные деньги, и муниципальные. Это никуда не уйдет, само не рассосется, вы понимаете? Дом никуда не исчезнет, стены не вырастут, люди никуда не уйдут. Две недели я вам даю.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан