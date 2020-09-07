Уфа и Стерлитамак получили новые машины скорой помощи

На станции скорой помощи Уфы и Стерлитамака поступил 21 новый спецавтомобиль. Сегодня у здания правительства ключи от них передали работникам больниц.

Машины Ford Sollers произведены в России и комплектовались с учетом нужд медучреждений. В каретах скорой помощи установлены аппараты ЭКГ, дефибриллятор, пульсоксиметр и даже аппарат для проведения искусственной вентиляции легких.

Машины закупили за счет средств федерального бюджета. 16 автомобилей скорой помощи отправятся в Уфу, 5 пополнят санитарный автотранспорт Стерлитамака. По словам чиновников, это не последнее обновление техники в году. На очереди еще одна партия.