Радий Хабиров о стоматологии в школах: «Если на дверях замок, будем ругаться»

Никаких амбарных замков на дверях стоматологических кабинетов в школах. Глава республики запретил их закрывать и заявил, что должны открываться новые. В первом квартале года осмотр у школьных дантистов прошли более 11 тысяч учащихся. В ближайшее время пройдет проверка доступности стомкабинетов, заявил глава Башкортостана.

Этот стоматологический кабинет в школе деревне Шамонино – пока единственный на весь Уфимский район. В образовательном учреждении более тысячи учеников, просмотр могут проходить дважды в неделю – по вторникам и четвергам. По словам школьных дантистов, с новой техникой работать легко, а самые распространенные заболевания – кариес и зубной налет.

Прием ведется дважды в неделю, захватываем обе смены, чтобы все дети могли поучаствовать в этой программе. Гузель Кульсарина, зубной врач Шамонинской врачебной амбулатории

Для многих детей сразу нескольких населенных пунктов этот стоматкабинет – единственная возможность попасть на прием к зубному врачу до появления боли. И за это многие родители благодарны, говорят в руководстве школы. Администрация района надеется, что удастся выиграть заявку в рамках проекта «Здоровая улыбка».

В прошлом учебном году в Башкортостане открыли 65 школьных стоматологических кабинетов. По итогам плановой санации в первом квартале текущего года специалисты осмотрели более 11 тысяч школьников. Радий Хабиров поручил продолжить открывать новые стоматологические кабинеты при школах в населённых пунктах с количеством жителей от 500 до 700 человек.

Если на дверях там висит амбарный замок, будем очень сильно ругаться. Республика вложила в этот проект деньги, и мы вместе с главами районов должны обеспечить работу стоматологических кабинетов. Потому что порой школа – единственное место, где ребёнок может полечить зубы, особенно в сёлах. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан