«Хотят дом забаррикадировать!»: жители Уфы жалуются на ремонт школы

Жители здания по улице Худайбердина в Уфе обеспокоены расположенной рядом стройкой. Шум и пыль от реконструкции расположенного рядом лицея они еще готовы терпеть, а вот перекрытия дороги они планируют не допускать.
Одного года не хватило, чтобы отметить в этом здании 100-летний юбилей школы. Она была основана в 1921 году, но по адресу Худайбердина, 15, располагается с 1966 года. Здание с более чем полувековой историей серьезно обветшало. Решение приняли – реконструировать.
Для жителей близлежащих домов, особенно чьи дети учатся здесь, событие, конечно, приятное, но с другой стороны, приходится испытывать массу неудобств. Грохот от разрушения старых конструкций и пыль – одна беда. Единственный к дому проезд к дому по адресу Худайбердина, 11, оказался под угрозой закрытия, говорят жители.
Проблемы жителей дома номер 11 по Худайбердина начались намного раньше. Сначала они оказались обманутыми, а потом на застройщика завели уголовное дело. Дом построен, а вот парковочных мест практически нет. Жильцы не скрывают, что пришлось самим соорудить стоянку на муниципальной территории, прилегающей к школе. Этот клочок земли и стал теперь причиной раздора.
Директор школы уверяет, что в ближайшее время этот вопрос будет решен. И, самое главное, не без участия жителей, а совместно с ними. У застройщика уже готово предложение по организации альтернативных проездов к жилому дому.