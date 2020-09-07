По Уфе начал курсировать двухэтажный туристический автобус

В Уфе появился двухэтажный экскурсионный автобус. В нем возят туристов по историческим местам центра столицы. Ранее в стране прокатиться на даблдекере можно было в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Теперь с нового ракурса можно увидеть и Уфу.
«Земля неизвестная, земля новая, земля Башкирии». Эти надписи на латыни с фирменным логотипом украшают борта двухэтажного экскурсионного автобуса. Такой транспорт пока единственный в регионе. И на первую экскурсионную прогулку на нем пригласили почетных жителей столицы.
Автобус стартует от Гостиного двора, а далее по маршруту – улицы Ленина, Карла Маркса, Мажита Гафури, Заки Валиди. На каждой из них есть здания, которым не одна сотня лет и которые хранят историю Уфы. Где-то происходили значимые события республики, а где-то жили и творили выдающиеся личности. Кроме того, экскурсия проходит и через новые объекты города. Например, набережную реки Белой.
Скорость автобуса – всего около 30 км в час, чтобы туристы смогли рассмотреть объекты и сделать фотографии. Маршрут закольцован: конечная точка тот же Гостиный двор. Прокатиться с комфортом могут все желающие. На первом этаже предусмотрены места и для людей с ограниченными возможностями здоровья. Всего же 59 мест. Из них 43 – на втором этаже.
Задняя часть второго этажа закрыта сдвижным тентом. При необходимости он открывается и здесь появляется открытая с трех сторон площадка. Поэтому у туристов будет прекрасная возможность сделать незабываемые снимки. А благодаря современным системам отопления и кондиционерам автобус может курсировать круглый год. В Госкомитете по туризму республики отметили, что при необходимости парк даблдекеров может увеличиться. Пока это пилотный проект.
В первую же неделю автобус будет возить с бесплатными экскурсиями многодетные семьи, детей-инвалидов и детей, оставшихся без попечения родителей. В штатном режиме он начнет работу с 12 сентября. Кстати, в автобусе планируют внедрить и программу автогида. Возле каждого пассажирского места в салоне есть порт для подключения наушников. Экскурсии можно будет слушать на трех языках: башкирском, русском и английском. А в будущем к ним добавят и другие, чтобы гости столицы из разных стран смогли познакомиться с Уфой с высоты второго этажа.