По Уфе начал курсировать двухэтажный туристический автобус

В Уфе появился двухэтажный экскурсионный автобус. В нем возят туристов по историческим местам центра столицы. Ранее в стране прокатиться на даблдекере можно было в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Теперь с нового ракурса можно увидеть и Уфу.

«Земля неизвестная, земля новая, земля Башкирии». Эти надписи на латыни с фирменным логотипом украшают борта двухэтажного экскурсионного автобуса. Такой транспорт пока единственный в регионе. И на первую экскурсионную прогулку на нем пригласили почетных жителей столицы.

Приятно осознавать, что нас позвали, оценили трудовую доблесть. Мы частица нашей Уфы. – На какой этаж пойдете смотреть? – На второй, однозначно на второй. Потому что лучше видно. Рамиля Сатаева, заслуженный врач Республики Башкортостан

Автобус стартует от Гостиного двора, а далее по маршруту – улицы Ленина, Карла Маркса, Мажита Гафури, Заки Валиди. На каждой из них есть здания, которым не одна сотня лет и которые хранят историю Уфы. Где-то происходили значимые события республики, а где-то жили и творили выдающиеся личности. Кроме того, экскурсия проходит и через новые объекты города. Например, набережную реки Белой.

Для нас это как бы открытие новой, молодой, прекрасной Уфы. Она настолько обновлена и прекрасна, что диву даешься, хотя мы здесь всю жизнь прожили. В восторге и от экскурсии, и от того, что увидели. Борис Пшоник, ветеран труда

Скорость автобуса – всего около 30 км в час, чтобы туристы смогли рассмотреть объекты и сделать фотографии. Маршрут закольцован: конечная точка тот же Гостиный двор. Прокатиться с комфортом могут все желающие. На первом этаже предусмотрены места и для людей с ограниченными возможностями здоровья. Всего же 59 мест. Из них 43 – на втором этаже.

Задняя часть второго этажа закрыта сдвижным тентом. При необходимости он открывается и здесь появляется открытая с трех сторон площадка. Поэтому у туристов будет прекрасная возможность сделать незабываемые снимки. А благодаря современным системам отопления и кондиционерам автобус может курсировать круглый год. В Госкомитете по туризму республики отметили, что при необходимости парк даблдекеров может увеличиться. Пока это пилотный проект.

Маршрут будет проходить порядка 2 часов. Это 12-15 км. Пока утвержденных расценок нет. Но планируется, что расценки будут в пределах от 150 до 500 рублей. С учетом 150 – это наши пенсионеры, ветераны, многодетные. Раиль Мухамедьянов, начальник отдела инфраструктурного развития Госкомитета РБ по туризму