Хоккейный клуб «Кировец» приступил к тренировкам

Уфимская команда по хоккею с мячом в межсезонье изрядно обновилась. Покинули и пополнили коллектив не только игроки, но и тренеры.

Почти полгода игроки «Кировца» не собирались вместе. Чемпионат Высшей Лиги по хоккею с мячом приостановили в марте. Как раз перед самым плей-офф. Если бы не пандемия, хоккеисты поборолись бы за выход в Суперлигу.

Конечно, осадок присутствует, но ничего, в этом году постараемся. Алексей Кузьмин, главный тренер ХК «Кировец»

В межсезонье «Кировец» сильно обновился. Ушли возрастные лидеры прошлого сезона: Равиль Сиразетдинов, Алексей Севрюков и Игорь Войтович и другие. Всего клуб покинуло 5 хоккеистов. На их место пришли игроки с опытом выступления в Суперлиге: Максим Немцев, Дмитрий Вахрушев, Максим Фролов, Азат Ахатов и Алексей Воробьев.

Следил за «Кировцем», интересная команда. Будем бороться за выход в Суперлигу. Дмитрий Вахрушев, нападающий ХК «Кировец»

Задача перед обновленным коллективом стоит одна – выход в Суперлигу. Регулярный чемпионат высшего дивизиона стартует в декабре. Пока у «Кировца» только втягивающие тренировки. Игроков не нагружают. В программе – разминочные кроссы, игра во флорбол – так называется летний хоккей с мячом. Атмосфера в коллективе отличная, порой к хоккеистам присоединяется даже тренер.

Отличная команда. Цели амбициозные, тренер у нас классный, не боится. Андрей Могильников, капитан ХК «Кировец»