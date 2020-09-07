Хоккейный клуб «Кировец» приступил к тренировкам

Уфимская команда по хоккею с мячом в межсезонье изрядно обновилась. Покинули и пополнили коллектив не только игроки, но и тренеры.
Почти полгода игроки «Кировца» не собирались вместе. Чемпионат Высшей Лиги по хоккею с мячом приостановили в марте. Как раз перед самым плей-офф. Если бы не пандемия, хоккеисты поборолись бы за выход в Суперлигу.
В межсезонье «Кировец» сильно обновился. Ушли возрастные лидеры прошлого сезона: Равиль Сиразетдинов, Алексей Севрюков и Игорь Войтович и другие. Всего клуб покинуло 5 хоккеистов. На их место пришли игроки с опытом выступления в Суперлиге: Максим Немцев, Дмитрий Вахрушев, Максим Фролов, Азат Ахатов и Алексей Воробьев.
Задача перед обновленным коллективом стоит одна – выход в Суперлигу. Регулярный чемпионат высшего дивизиона стартует в декабре. Пока у «Кировца» только втягивающие тренировки. Игроков не нагружают. В программе – разминочные кроссы, игра во флорбол – так называется летний хоккей с мячом. Атмосфера в коллективе отличная, порой к хоккеистам присоединяется даже тренер.
После первой недели втягивающих тренировок игроков ждет углубленное медицинское обследование. Затем трехнедельный сбор в Уфе: двухразовые тренировки, которые будут направлены на отработку игровых связей и физическую подготовку. Также «Кировец» примет участие в предсезонном турнире в Кемерово, он стартует 18 октября. Предварительно известно, что в нем примут участие 8 команд.