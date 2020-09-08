Погода на 8 сентября в Башкирии: жара возвращается

Судя по всему, в республику возвращается хорошая погода. Судя по всему, прогнозы синоптиков на осень начинаются сбывается - за окном потихоньку начинается бабье лето.

Погода в Уфе на 8 сентября

В Уфе 8 сентября идеальная погода для прогулок. Утро начинается с +10, днем до +22. Вечером температура опустится до +16. Что радует, так это ясная погода.

Лишь в середине дня по городу может пройтись небольшой ветер до 8 метров в секунду.

Погода в Стерлитамаке на 8 сентября

Второй город по величине в Башкирии не отстает.

Весь день также ясно. Утро начнется с +9, днем воздух прогреется до +21. Вечером ясное небо и приятная холода.

Максимальная скорость ветра - до 5 метров в секунду.

Погода в Нефтекамске на 8 сентября

Идеальная погода сохранится и здесь.

Весь день солнечно. Утром +8, днем до +20. Ветер незначительный, до 3 метров в секунду.

Погода в Октябрьском на 8 сентября

В Октябрьском чуть теплее, чем в центральной части региона.

Утром ясно и +12 за окном. Днем станет тепло, +24. Вечером будет чуть прохладнее, как и в остальных городах.

Ближе к вечеру может подняться ветер до 8 метров в секунду.

Погода в Белорецке на 8 сентября

В Белорецке солнечно будет до обеда.

Утром +8, к полудню воздух прогреется до +19. С этого момента над городом зависнут облака, но дождя, к счастью, не будет.

Погода безветренная. Вечером ясно и прохладно, от +13 до +16 градусов тепла.

Погода в Кумертау на 8 сентября

На юге Башкирии тихо, спокойно и безветренно.