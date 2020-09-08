Гендиректор ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса не является последней

На сегодняшний день в мире складывается неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. Глава ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса не является последней. Об этом он сообщил на брифинге Женеве.

Со слов эксперта, странам необходимо вкладывать деньги в услуги по выявлению, предотвращению и борьбе с различными заболеваниями.

Это не последняя пандемия. История учит нас, что вспышки и пандемии являются частью жизни. Но когда придет следующая пандемия, мир должен быть готов гораздо больше, чем он был готов сейчас.

Тедрос Адханом Гебрейесус, гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус

Гендиректор ВОЗ сообщил, что на сегодняшний день хорошую динамику по COVID-19 показывают страны, которые провели подготовку после вспышек гриппа, Эболы, полиомиелита, кори, атипичной пневмонии, ближневосточного респираторного синдрома и других серьезных заболеваний.