Гендиректор ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса не является последней

На сегодняшний день в мире складывается неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. Глава ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса не является последней. Об этом он сообщил на брифинге Женеве.
Со слов эксперта, странам необходимо вкладывать деньги в услуги по выявлению, предотвращению и борьбе с различными заболеваниями.
Гендиректор ВОЗ сообщил, что на сегодняшний день хорошую динамику по COVID-19 показывают страны, которые провели подготовку после вспышек гриппа, Эболы, полиомиелита, кори, атипичной пневмонии, ближневосточного респираторного синдрома и других серьезных заболеваний.