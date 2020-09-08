Гендиректор ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса не является последней

Это не последняя пандемия. История учит нас, что вспышки и пандемии являются частью жизни. Но когда придет следующая пандемия, мир должен быть готов гораздо больше, чем он был готов сейчас.

Тедрос Адханом Гебрейесус, гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус