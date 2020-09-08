Страшное ДТП в Башкирии унесло жизнь парня

Вчера, 7 сентября, в Хайбуллинском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Водитель "Приоры" на полном ходу съехал в кювет. Об этом сообщили в ГИБДД по Башкирии.

Трагедия произошла на 91 км автодороги Сибай-Акъяр. За рулем легковушки находился 23-летний парень, у которого не было водительского удостоверения. По предварительной версии, он не справился с управлением.

Водитель скончался в карете скорой помощи, а его 28-летний пассажир получил травмы. Обстоятельства трагедии выясняются.