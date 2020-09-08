В Уфе появился памятник герою войны Вениамину Недошивину

Сегодняшнее открытие памятника нашему Герою Советского Союза – это то, что мы можем и в состоянии делать, ибо памятник или монумент нашим героям, которые отдали жизнь за нас, являются паттерном патриотизма и символом несгибаемой воли нашего советского народа.

Раис Киреев, председатель совета генералов, адмиралов, Героев России и Республики Башкортостан