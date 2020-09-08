В Уфе появился памятник герою войны Вениамину Недошивину

В Уфе открыли памятник герою Великой Отечественной войны Вениамину Недошивину. Мемориал расположился на территории школы №37.

Бюст Героя Советского Союза создали за счет благотворительных средств ветеранов-пограничников, депутатов городского совета и чиновников администрации Октябрьского района города. Нижняя часть мемориала выполнена из мрамора, а основная – из переработанных полимеров и пластика.

Сегодняшнее открытие памятника нашему Герою Советского Союза – это то, что мы можем и в состоянии делать, ибо памятник или монумент нашим героям, которые отдали жизнь за нас,  являются паттерном патриотизма и символом несгибаемой воли нашего советского народа.

Раис Киреев, председатель совета генералов, адмиралов, Героев России и Республики Башкортостан

Школу №37 для установки памятника выбрали не случайно. Одно из главных направлений учебного заведения – военно-патриотическое воспитание. В школе есть два кадетских класса, ученики которых также приняли участие в торжественной церемонии.

Ведется большая патриотическая работа, которая сулит вырастить нам людей, любящих свою страну, Родину, своих родителей, свою семью.

Татьяна Андреева, директор школы №37