В Уфе появился памятник герою войны Вениамину Недошивину

В Уфе открыли памятник герою Великой Отечественной войны Вениамину Недошивину. Мемориал расположился на территории школы №37.
Бюст Героя Советского Союза создали за счет благотворительных средств ветеранов-пограничников, депутатов городского совета и чиновников администрации Октябрьского района города. Нижняя часть мемориала выполнена из мрамора, а основная – из переработанных полимеров и пластика.
Школу №37 для установки памятника выбрали не случайно. Одно из главных направлений учебного заведения – военно-патриотическое воспитание. В школе есть два кадетских класса, ученики которых также приняли участие в торжественной церемонии.