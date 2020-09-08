Радий Хабиров прокомментировал строительство скандальной многоэтажки на Руставели

Мне не очень нравится история, когда посреди двора «втыкают» многоэтажку. Нужно разобраться в этом вопросе и получить объективную картину о строительстве дома и его влиянии на соседние здания. Но вместе с тем, нельзя допускать, чтобы жители, что называется, «давили» на строительные планы. Все должно быть объективно и сбалансировано.

Радий Хабиров, Глава Башкирии