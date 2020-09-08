Радий Хабиров прокомментировал строительство скандальной многоэтажки на Руставели

Глава Башкирии выступил на «Стройчасе» с заявлением о скандальной многоэтажке в Уфе. Напомним, 34-этажный дом планируют возвести на улице Шота Руставели. Но против стройки выступили жильцы соседних домов, а сама ситуация вызвала большой резонанс.

«Соседи» будущей многоэтажки уверены, что новый объект представляет опасность для других зданий. В частности, уфимцы опасаются за детский сад № 15 и жилой дом № 9. Здания на этом участке совсем старые и могут не выдержать большого строительства рядом. Особо активные противники устраивали голодовку, выступали перед зданием мэрии Уфы.

Администрация города отметила, что здание садика находится в удовлетворительном состоянии. А вот за жилым домом пока ведётся наблюдение — его состояние тщательно проверяется. Радий Хабиров отметил, что данную ситуацию надо рассмотреть в частном порядке.

Мне не очень нравится история, когда посреди двора «втыкают» многоэтажку. Нужно разобраться в этом вопросе и получить объективную картину о строительстве дома и его влиянии на соседние здания. Но вместе с тем, нельзя допускать, чтобы жители, что называется, «давили» на строительные планы. Все должно быть объективно и сбалансировано.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 