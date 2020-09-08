В Уфе 10-летний ребёнок серьёзно пострадал в заброшенном доме

Страшный инцидент произошёл накануне, 7 сентября, в Уфе. 10-летний мальчишка играл с друзьями в заброшенном двухэтажном доме. Пока в какой-то момент не провалился в колодец.

Около пяти часов вечера один из играющих на заброшке ребят попал в беду. Мальчики бегали по этажам разрушающегося дома, но в какой-то момент 10-летний школьник провалился в колодец. Он просто не заметил большого отверстия, упал вниз и стал тонуть. Друзья не бросили товарища в беде и позвали на помощь проходящего мимо мужчину.