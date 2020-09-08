В Башкирии проходят соревнования VIII чемпионата WorldSkills Russia

В Башкортостане проходят соревнования VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Сильнейшие студенты страны ведут борьбу в нескольких компетенциях. В прошлом году в медальном зачёте наша республика поднялась с 13-го места на 7-е.

Вместо привычного жюри повсюду объективы камер, которые транслируют участников в прямом эфире. Из-за пандемии формат проведения чемпионата изменился, соревнования проходят дистанционно. Сейчас за звание лучшего специалиста в направлении «Интернет-маркетинг» от нашей республики борется Рамиз Самедов, ведь именно он в прошлом году победил на региональном уровне.

Башкортостан – участник всех направлений и проектов WorldSkills Russia. Наша региональная сборная каждый год получает медали в национальном финале и в этом исключений делать не намерена. Экспертное сообщество нашего региона – это более тысячи сертифицированных специалистов, свыше ста компетенций.

В этом году на базе Уфимского топливно-энергетического колледжа пройдёт финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» по пяти компетенциям: интернет-маркетинг, лабораторный химический анализ (основная группа и юниоры), экспедирование грузов и рекрутинг.