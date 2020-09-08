В Башкирии школьники могут получить 125 тысяч рублей

Школьник Башкирии могут подать заявление на получение гранта в размере 125 тысяч рублей. Для этого нужно до 10 октября оставить своё обращение на портале Госуслуг. Учитываются достижения в области математики, информатики и цифровых технологий.
Об этом сообщили представители Министерства образования и науки Башкирии. Всю подробную информацию можно найти на Госуслугах.
К заявлению необходимо обязательно прикрепить скан-копии или фотографии с выставок, документы, подтверждающие достижения в науке, грамоты и прочее. Плюс к этому нужно указать реквизиты расчетного счета, открытого в российском банке. В этом году выплатить гранты планируется 850 школьникам.