В Башкирии школьники могут получить 125 тысяч рублей

Школьник Башкирии могут подать заявление на получение гранта в размере 125 тысяч рублей. Для этого нужно до 10 октября оставить своё обращение на портале Госуслуг. Учитываются достижения в области математики, информатики и цифровых технологий.

Об этом сообщили представители Министерства образования и науки Башкирии. Всю подробную информацию можно найти на Госуслугах.

Для подачи заявления необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг. Оформить заявку на грант может законный представитель, либо сам школьник, достигший 14 лет. Решение по выплате гранта будет принято до 1 ноября 2020 года. пресс-служба Министерства образования РБ