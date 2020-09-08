В Башкирии дальнобойщик живет в лесу 3 недели после падения в пропасть

Мужчина не может взять и бросить свой груз. 

В Башкирии в Белорецком районе мужчина попал в трудную ситуацию. Водитель фуры не справился с управлением на знаменитом повороте, который в народе называют "тещин язык", и вылетел в пропасть. 

Обычно для большинства дальнобойщиков такое падение оказывается фатальным - слишком большая высота обрыва. Однако мужчине удалось выжить. 

Но многотонный грузовик с прицепом просто так не поднять. Фура получила серьезные повреждения, ей нужен специальный эвакуатор, который, к слову, стоит от 90 до 160 тысяч рублей

Фура так стоит уже 3 недели. Водитель живет с ней рядом. Вчера я остановился и спускался к нему, продуктов с собой не было, оставил сигареты. Ситуация у него тяжелая, за это время кончилось все, даже чай и сахар. 

Антон П., водитель

Известно, что товар из фуры уже увезли на другом грузовике. Водителю же пришлось остаться охранять разбитую технику, пока есть силы. Сколько он еще продержится в горах с учетом холодных ночей неизвестно. 