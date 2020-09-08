В Башкирии дальнобойщик живет в лесу 3 недели после падения в пропасть

Мужчина не может взять и бросить свой груз.
В Башкирии в Белорецком районе мужчина попал в трудную ситуацию. Водитель фуры не справился с управлением на знаменитом повороте, который в народе называют "тещин язык", и вылетел в пропасть.
Обычно для большинства дальнобойщиков такое падение оказывается фатальным - слишком большая высота обрыва. Однако мужчине удалось выжить.
Но многотонный грузовик с прицепом просто так не поднять. Фура получила серьезные повреждения, ей нужен специальный эвакуатор, который, к слову, стоит от 90 до 160 тысяч рублей.
Известно, что товар из фуры уже увезли на другом грузовике. Водителю же пришлось остаться охранять разбитую технику, пока есть силы. Сколько он еще продержится в горах с учетом холодных ночей неизвестно.