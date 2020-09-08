В Башкирии дальнобойщик живет в лесу 3 недели после падения в пропасть

Фура так стоит уже 3 недели. Водитель живет с ней рядом. Вчера я остановился и спускался к нему, продуктов с собой не было, оставил сигареты. Ситуация у него тяжелая, за это время кончилось все, даже чай и сахар.

Антон П., водитель