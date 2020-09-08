В Башкирии зарегистрировали новых заболевших COVID-19

Число заболевших COVID-19 в Башкирии перевалило за 8 тысяч. За минувшие сутки количество инфицированных коронавирусом увеличилось на 31 человек. Общее число зараженных на сегодняшний день составляет 8042 пациентов.

Из них уже 7214 удалось выздороветь. Только за прошедшие 24 часа из больниц было выписано 120 человек.