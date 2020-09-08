В Уфе водитель сбил перебегающего дорогу пешехода

В башкирской столице произошла серьёзная авария. Инцидент зафиксирован накануне, 7 сентября, вечером. 20-летний парень решил перебежать дорогу, но был сбит иномаркой.

Подробности произошедшего сообщила Госавтоинспекция Уфы. Авария произошла на улице Менделеева. 57-летний водитель Haval F7 двигался по дороге, пока перед ним не выскочил пешеход. Автовладелец не успел нажать на педаль тормоза, и произошло столкновение.

Пострадавшего парня срочно увезли в больницу. У него диагностировали переломы и другие травмы. Водитель отказался проходить тест на выявление алкоголя в крови. По факту произошедшего был составлен административный договор.