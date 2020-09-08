Уфимец рассказал, что помогло ему выиграть в лотерею 12 млн рублей

Всё в нашем мире взаимосвязано: цифры, числа, даты. Мне всё это было интересно, я составлял таблицы, проводил анализ. Постепенно стал профессионально участвовать в лотерее. Суть в том, что я стараюсь исключать ненужные цифры и работаю с оставшимися. Самое сложное заключается в том, что нужно каждый день обновлять статистику.

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