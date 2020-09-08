Уфимец рассказал, что помогло ему выиграть в лотерею 12 млн рублей

В 2018 году жизнь уфимца перевернулась с ног на голову. Мужчине удалось выиграть в лотерею 12 729 340 рублей. Счастливчик рассказал, как ему это удалось.

Оказывается, уфимец очень долго шёл к победе и занимался статистикой. Как сообщает пресс-служба «Столото», получить приз ему помогла не только удача, но иматематические расчеты.

Всё в нашем мире взаимосвязано: цифры, числа, даты. Мне всё это было интересно, я составлял таблицы, проводил анализ. Постепенно стал профессионально участвовать в лотерее. Суть в том, что я стараюсь исключать ненужные цифры и работаю с оставшимися. Самое сложное заключается в том, что нужно каждый день обновлять статистику.

победитель

Благодаря кропотливому труду, теперь у уфимца есть жильё в элитном доме с прекрасным видом из окна. А всем желающим испытать свою удачу он посоветовал первоначально ставить цель.

В приоритете должны быть не деньги, нужно ставить цели, мечтать. Тогда всё придёт.

победитель 