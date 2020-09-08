Уфимец рассказал, что помогло ему выиграть в лотерею 12 млн рублей

В 2018 году жизнь уфимца перевернулась с ног на голову. Мужчине удалось выиграть в лотерею 12 729 340 рублей. Счастливчик рассказал, как ему это удалось.
Оказывается, уфимец очень долго шёл к победе и занимался статистикой. Как сообщает пресс-служба «Столото», получить приз ему помогла не только удача, но иматематические расчеты.
Благодаря кропотливому труду, теперь у уфимца есть жильё в элитном доме с прекрасным видом из окна. А всем желающим испытать свою удачу он посоветовал первоначально ставить цель.