В России за сутки скончались 122 человека с коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекций озвучил новые данные по заболевшим в России. Так, за сутки было выявлено ещё 5099 человек с COVID-19. При этом общее количество заболевших за всё время достигло 1 035 789 человек.

Одновременно болеют из общего числа носителей 167 747 пациентов. Этот показатель уменьшился за сутки на 1795 человек.

С выздоровлением было выписано ещё 6772 зараженных (за всё время — 850 049). Количество летальных случаев увеличилось на 122 человека. За всё время пандемии в России от коронавируса скончались 17 993 заболевших.