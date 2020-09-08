В России за сутки скончались 122 человека с коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекций озвучил новые данные по заболевшим в России. Так, за сутки было выявлено ещё 5099 человек с COVID-19. При этом общее количество заболевших за всё время достигло 1 035 789 человек.
Одновременно болеют из общего числа носителей 167 747 пациентов. Этот показатель уменьшился за сутки на 1795 человек.
С выздоровлением было выписано ещё 6772 зараженных (за всё время — 850 049). Количество летальных случаев увеличилось на 122 человека. За всё время пандемии в России от коронавируса скончались 17 993 заболевших.
Мировая статистика также терпит изменения. На первом месте по количеству зараженных остается США (6 301 321). А вот на второе место по выявленным заболевшим поднялась Индия (4 280 422). Бразилия, тем самым, сместилась на третье (4 147 794).