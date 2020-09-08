Модель из Башкирии трагически погибла вдали от дома

Накануне, 7 сентября, трагически оборвалась жизнь известной модели Галины Ф. Жизнь девушки унёс несчастный случай в Италии. Об этом сообщает местное издание Unionesarda.
35-летняя Галина и её молодой человек отправились на отдых в Сардинию. Влюбленная пара арендовала лодку в Чиа, чтобы отдохнуть в море и рассмотреть окрестности побережья. Когда отдыхающие возвращались к пристани, шлюпку ударило о камни.
По сообщениям полиции, смерть Галины могла наступить в результате полученных травм или утопления. Точная причина будет известна после вскрытия. Мама Галины скорбит о погибшей дочери и очень хочет забрать тело. Для этого ей нужны немаленькие средства, поэтому был объявлен сбор средств для транспортировки.
Галина была востребованной за рубежом эротической моделью. В её социальных сетях тысячи подписчиков, которые искренне скорбят утрате.
Фото: портфолио Галины Ф.; Unionesarda.