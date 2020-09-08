В Башкирии в полуфабрикатах нашли бактерии, особо опасные для малышей

Специалисты Россельхознадзора Башкирии провели экспертизу полуфабрикатов из курицы. За два месяца лета в пробах замороженной продукции были найдены опасные бактерии.
Пробы мясных изделий были отправлены в различные лаборатории в Челябинск и Новосибирск. Результаты пришли неутешительные: в мясе нашли высокое содержание бактерий S. typhi-murium, гр. B. Если говорить простым языком, в птице нашли бактерии сальмонеллы.
Известно, что микроорганизмы опасны как для людей, так и для животных. Но особую опасность они представляют детям младшего возраста.
Производитель мясной продукции из курицы был оштрафован. Теперь ему придётся заплатить 300 тысяч рублей.