В Уфе очистили затопленный фекалиями дом

В Уфе жильцы одного из домов на улице Новомостовой страдают от ужасных канализационных ароматов. Причина этому — неисправная система труб, которая затапливает подвальное помещение фекалиями. Возмущенные уфимцы обратились за помощью к журналистам.

Долгое время жильцы дома № 25 по улице Новомостовой действительно были заложниках трудной ситуации. Однако на проблему уфимцев обратила внимание городская администрация.

Как удалось выяснить bash.news в столичном муниципалитете, проблема затопления решена. Сотрудники управляющей компании произвели очистку подвального помещения. Были использованы насос и ручная сила. Также помещение пришлось продезинфицировать хлоркой.