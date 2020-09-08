В Башкирии ревнивцы устроили поножовщину из-за женщины

В больницу Гафурийского района доставили 40-летнего местного жителя с ножевыми ранениями в области живота. Оказалось, на мужчину напал бывший муж его подруги. Обстоятельства инцидента рассказала пресс-служба МВД по РБ.

Как выяснило следствие, 33-летний мужчина пришёл в гости к своей бывшей жене навестить общих детей. Ближе к ночи он решил остаться ночевать с семьей, но тут бывшей супруге начал кто-то названивать. После недолгого разговора женщина быстро начала собираться якобы на встречу с подругами в кафе. Но её бывший муж был категорически против и перегородил ей путь.

Тогда женщина дозвонилась своему 40-летнему другу, который скорее всего ждал её у дверей, и он пришёл на помощь. Между мужчинами вспыхнул конфликт, во время которого 33-летний ревнивец схватил нож и ударил им оппонента.