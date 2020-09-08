Григорий Рапота: Экологическое направление работы БСК вызывает вопросы

Сегодня, 8 сентября, проходит расширенное заседание совета в правительстве Башкирии. В ходе собрания высказался Григорий Рапота, председатель совета директоров Башкирской содовой компании. Он признал, что экологическое направление предприятия вызывает вопросы.

По его мнению, данной проблемой обязательно должен заняться генеральный директор БСК. Также Григорий Рапота отметил, что народный взрыв спровоцирован дисбалансом в работе предприятия и сохранении природы.

Руководитель предприятия Эдуард Давыдов отметил, что БСК должна выделять больше денег на экологическую программу.

Что касается сырья для работы завода, то его, по подсчетам, хватит до 2027 года. Эдуард Давыдов