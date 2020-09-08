Акционеры БСК отстали от повестки дня: мнение

Акционеры отстали от повестки дня, они всё ещё считают себя полноправными хозяевами предприятия. Потому что они привыкли решать все сами, а тут в первый раз получили по зубам. Хотя они и выразили готовность идти на уступки в части экологии, усовершенствования технологий, но будет ли с ними теперь кто-то готов разговаривать, являются ли они теперь стороной в переговорном процессе – это большой вопрос.

Ильдар Хасанов