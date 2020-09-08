Акционеры БСК отстали от повестки дня: мнение

Эксперт по макроэкономике Ильдар Хасанов считает, что совет директоров Башкирской содовой компании ставит под сомнение решение Президента РФ. В частности, они сомневаются в правильности решения национализации предприятия и возвращении акций частных лиц в пользу государства. Эксперт считает, что акционеры отстали от повестки дня и не в полной мере осознают текущую ситуацию, так как привыкли решать всё самостоятельно.
В ходе заседания Совета директоров «БСК» представители акционеров и руководство завода заявили о том, что запасы извести на действующем месторождении хватит как минимум до 2027 года, а не до 2023, как они говорили ранее. К тому же директор предприятия Эдуард Давыдов признал, что никаких сокращений на БСК не планировалось, а заявления эти, по сути, были методом шантажа правительства Башкирии. По его словам предприятие также готов больше вкладывать в экологические программы и модернизацию производства.