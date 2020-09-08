Акционеры БСК отстали от повестки дня: мнение

Эксперт по макроэкономике Ильдар Хасанов считает, что совет директоров Башкирской содовой компании ставит под сомнение решение Президента РФ. В частности, они сомневаются в правильности решения национализации предприятия и возвращении акций частных лиц в пользу государства. Эксперт считает, что акционеры отстали от повестки дня и не в полной мере осознают текущую ситуацию, так как привыкли решать всё самостоятельно. 

Акционеры отстали от повестки дня, они всё ещё считают себя полноправными хозяевами предприятия. Потому что они привыкли решать все сами, а тут в первый раз получили по зубам. Хотя они и выразили готовность идти на уступки в части экологии, усовершенствования технологий, но будет ли с ними теперь кто-то готов разговаривать, являются ли они теперь стороной в переговорном процессе – это большой вопрос.

 Ильдар Хасанов 

В ходе заседания Совета директоров «БСК» представители акционеров и руководство завода заявили о том, что запасы извести на действующем месторождении хватит как минимум до 2027 года, а не до 2023, как они говорили ранее. К тому же директор предприятия Эдуард Давыдов признал, что никаких сокращений на БСК не планировалось, а заявления эти, по сути, были методом шантажа правительства Башкирии. По его словам предприятие также готов больше вкладывать в экологические программы и модернизацию производства.