В Башкирии в течение 5 лет возведут 21 ферму

Половину профинансирует
Росагролизинг. Построить фермы планируют с помощью быстровозводимых
конструкций.
С генеральным
директором Павлом Косовым встретился Радий Хабиров. Стороны обсудили
техническую модернизацию сельхозпроизводителей, перспективы создания сети
дилерских центров по сервисному обслуживанию оборудования. Кроме того, говорили
о проектном финансировании строительства
современных молочных ферм. Министерством сельского хозяйства республики
разрабатывается модель молочного комплекса на 1200 дойных коров. Возвести ее
можно за полгода благодаря технологическим ноу-хау.
Дисплей
НПС изначально показывает, какая корова встала на доильное место, сколько дала
молока. Или корова не додоилась, дает
сигнал оператору доения. Изюминка этой системы – мини-лаборатория, которая в
режиме доения определяет качество молока.Марат Истяков, руководитель компании ООО «Смарт Проект»
Проект представленной
быстровозводимой фермы гораздо дешевле, при этом окупаемость его выше. С учетом
всех затрат аграриям необходимо 550 млн рублей. Наиболее эффективным способом
финансирования сельхозпредприятий является лизинг. Так, за 8 месяцев аграриями
куплено техники на сумму 7,1 млрд рублей.
Мы
договорились, что участвуем в финансировании молочных ферм и теперь ждем от
Минсельхоза региона конкретных предложений по конкретным проектам.Павел Косов, генеральный директор компании «Росагролизинг»
Окупаемость
проекта без поддержки государства – 8 лет. В молочной отрасли это невозможно,
если мы используем республиканские субсидии, значит, окупаемость быстрее. А
если мы используем систему «Росагролизинга», то мы единовременно получаем этот
объект, но в течение 8 лет расплачиваемся за него.Ильшат Фазрахманов, заместитель премьер-министра правительства, министр сельского хозяйства РБ