В Башкирии в течение 5 лет возведут 21 ферму

Половину профинансирует Росагролизинг. Построить фермы планируют с помощью быстровозводимых конструкций.

С генеральным директором Павлом Косовым встретился Радий Хабиров. Стороны обсудили техническую модернизацию сельхозпроизводителей, перспективы создания сети дилерских центров по сервисному обслуживанию оборудования. Кроме того, говорили о проектном финансировании строительства  современных молочных ферм. Министерством сельского хозяйства республики разрабатывается модель молочного комплекса на 1200 дойных коров. Возвести ее можно за полгода благодаря технологическим ноу-хау.

Дисплей НПС изначально показывает, какая корова встала на доильное место, сколько дала молока.  Или корова не додоилась, дает сигнал оператору доения. Изюминка этой системы – мини-лаборатория, которая в режиме доения определяет качество молока.

Марат Истяков, руководитель компании ООО «Смарт Проект»

Проект представленной быстровозводимой фермы гораздо дешевле, при этом окупаемость его выше. С учетом всех затрат аграриям необходимо 550 млн рублей. Наиболее эффективным способом финансирования сельхозпредприятий является лизинг. Так, за 8 месяцев аграриями куплено техники на сумму 7,1 млрд рублей. 

Мы договорились, что участвуем в финансировании молочных ферм и теперь ждем от Минсельхоза региона конкретных предложений по конкретным проектам.

Павел Косов, генеральный директор компании «Росагролизинг»

Окупаемость проекта без поддержки государства – 8 лет. В молочной отрасли это невозможно, если мы используем республиканские субсидии, значит, окупаемость быстрее. А если мы используем систему «Росагролизинга», то мы единовременно получаем этот объект, но в течение 8 лет расплачиваемся за него.

Ильшат Фазрахманов, заместитель премьер-министра правительства, министр сельского хозяйства РБ