В Башкирии в течение 5 лет возведут 21 ферму

Окупаемость проекта без поддержки государства – 8 лет. В молочной отрасли это невозможно, если мы используем республиканские субсидии, значит, окупаемость быстрее. А если мы используем систему «Росагролизинга», то мы единовременно получаем этот объект, но в течение 8 лет расплачиваемся за него.

Ильшат Фазрахманов, заместитель премьер-министра правительства, министр сельского хозяйства РБ