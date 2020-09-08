Глава Ростуризма захотела научиться играть на курае

Об этом Зарина Догузова заявила на стенде "Терра Башкирия" в Москве.
В эти дни в Москве проходит выставка "Отдых 2020". Крупнейшие туристические регионы России презентуют свои возможности на отдельных стендах. Башкирия приехала с целой программой "Терра Башкирия", часть стенда посвящена геопарку "Торатау".
Глава Ростуризма Зарина Догузова оценила по достоинству туристические возможности геопарка, а также заинтересовалась кураистом, который играл около стенда. Как сообщает пресс-служба геопарка "Торатау" в своем аккаунте в Instagram, руководитель ведомства отметила, что хочет научиться играть на башкирском народном инструменте.