Глава Ростуризма захотела научиться играть на курае

Об этом Зарина Догузова заявила на стенде "Терра Башкирия" в Москве.

В эти дни в Москве проходит выставка "Отдых 2020". Крупнейшие туристические регионы России презентуют свои возможности на отдельных стендах. Башкирия приехала с целой программой "Терра Башкирия", часть стенда посвящена геопарку "Торатау".