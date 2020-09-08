В Башкирии продлят сроки компенсации за капремонт для пожилых

В Башкортостане пожилым гражданам продлят компенсацию платы за капремонт до 2023 года. Напомним, принятая в 2016 году норма заканчивает свое действие в декабре 2020.

Депутаты Государственного Собрания запланировали рассмотрение на ближайшем пленарном заседании законопроекта, согласно которому период компенсационных выплат будет продлен. Новый срок окончания программы – 31 декабря 2022 года.