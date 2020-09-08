Чемпионат WorldSkills в Башкирии проходит в дистанционно-очном формате

Молодые профессионалы из Башкортостана смогут защищать честь страны на международном уровне. В России стартовал финал 8-го национального чемпионата «ВорлдСкиллс», который продлится с 6 по 21 сентября.

Впервые участники показывают свои знания в дистанционно-очном формате. Каждый – в своем образовательном учреждении. Так, в Уфе одной из площадок для проведения соревнований стал Башкирский архитектурный строительный колледж.