Чемпионат WorldSkills в Башкирии проходит в дистанционно-очном формате

Молодые профессионалы из Башкортостана смогут защищать честь страны на международном уровне. В России стартовал финал 8-го национального чемпионата «ВорлдСкиллс», который продлится с 6 по 21 сентября.
Впервые участники показывают свои знания в дистанционно-очном формате. Каждый – в своем образовательном учреждении. Так, в Уфе одной из площадок для проведения соревнований стал Башкирский архитектурный строительный колледж.
В дисциплине «Информационное моделирование» свои знания показывают студенты 4-го курса. В течение трех дней они должны построить 3D-модель здания. Также представлена и компетенция «Облицовка плиткой». Задание конкурсанты получают за несколько часов до начала соревнований.