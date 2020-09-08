В Уфу прибыл путешественник на электровелосипеде

Пять тысяч километров на электровелосипеде. Накануне путешественник Сергей Наконечный прибыл в Уфу. Мужчина собирается на электровелосипеде доехать до Москвы. Его путь был начат в Иркутске.
Уникальный проект по развитию экотуризма под названием «Baikal EcoBike» организован при поддержке ТПП России и всей системы торгово-промышленных палат. Если Сергею Наконечному удастся доехать до Москвы за 45 дней, он станет первым человеком в России, проехавшим столь длинную дистанцию на электровелосипеде.
До Уфы велотурист сумел добраться практически без приключений. Стартовал он 1 августа, в день проезжает примерно по 200 км.