В Башкирии запустили флешмоб «Мой национальный костюм»

В республике 11 сентября отметят День национального костюма. Минкультуры региона объявило флешмоб «Мой национальный костюм».
Чтобы принять в нем участие, нужно выложить в соцсетях фото в национальном костюме или же с элементами национальной одежды. Сделать это можно 9, 10 и 11 сентября. Необходимо сопроводить фотографию хэштегами #МойНациональныйКостюм #МиллиКостюм. Лучшие кадры участников окажутся в фотокалендаре на следующий год.
В преддверии Дня национального костюма 11 сентября в онлайн-формате проходят тематические мероприятия. Так, Башкирский историко-культурный центр «Темясово» подготовил цикл видеолекций. 9 сентября станет доступным к просмотру рассказ на тему «Военное обмундирование «северных амуров», 10 сентября – «История происхождения термина «французский платок», 11 сентября – «Наплечник – элемент военного обмундирования башкирских казаков».
Методист культурного центра «Саитбаба» в своём видеоролике научит делать колчан для башкирского лука, а сотрудники Татарского историко-культурного центра – шить национальные костюмы для кукол. Подробности на сайте Министерства культуры РБ.
Фото: kultura.rb