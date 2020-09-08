В Башкирии запустили флешмоб «Мой национальный костюм»

Чтобы принять в нем участие, нужно выложить в соцсетях фото в национальном костюме или же с элементами национальной одежды. Сделать это можно 9, 10 и 11 сентября. Необходимо сопроводить фотографию хэштегами #МойНациональныйКостюм #МиллиКостюм. Лучшие кадры участников окажутся в фотокалендаре на следующий год.